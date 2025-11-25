Cinema: Zootopia 2 e outros lançamentos da semana (27/11)

As principais salas de cinema do país recebem nesta quinta-feira, dia 27 de novembro, diversas novidades. Entre os destaques está a sequência da animação Zootopia. Confira abaixo:

Zootopia 2

Os parceiros Judy e Nick embarcam numa missão sinuosa para desvendar um mistério ligado a um novo cidadão da cidade, a cobra Gary De’Snake.

Morra, Amor

Uma dona de casa de uma área rural luta com a sua sanidade enquanto lida com a maternidade e a psicose.

Bugonia

Uma dupla de conspiracionistas sequestram um grande empresário pois acreditam que ele é um alienígena que planeja destruir o planeta.

A Natureza das Coisas Invisíveis

Duas meninas se conhecem em um hospital em suas férias e, ao compartilharem o desejo de sair, formam uma amizade entre momentos agridoces.

Guarde o Coração na Palma da Mão e Caminhe

Relato das trocas por chamada de vídeo entre a cineasta Sepideh Farsi e a fotojornalista palestina Fatem Hassona. Fatem se torna os olhos e ouvidos do conflito para Farsi que reúne neste documentário todas as conversas digitais que trocou com a jovem até sua trágica morte num ataque israelense.

Diva Futura

A história é narrada pela jovem Debora (Barbara Ronchi), uma secretária da agência que, entre os desafios de sua vida cotidiana e uma hipoteca a vencer, se vê imersa em um mundo repleto de glórias, ciúmes e intrigas.

Barba Ensopada de Sangue

Um homem decide acabar com a própria vida e pede para o seu filho (Gabriel Leone) cuidar de sua cadela após sua morte. Nessa conversa dramática, o pai revela ao filho o misterioso desaparecimento de seu avô (Ricardo Blat) em uma pequena cidade de pescadores.

Quase deserto

Em uma Detroit pós-pandemia, esvaziada e dividida durante a eleição entre Trump e Biden, dois imigrantes latinos sem documentos tropeçam em um assassinato e, por impulso, resgatam a única testemunha: uma mulher americana com uma rara síndrome que compromete sua sociabilidade e lhe confere olhos de criança, capazes de ver o que ninguém mais vê. Agora, essa tríade improvável inicia uma jornada em busca de fuga e recomeço, atravessando uma cidade cheia de ruínas, segredos e reconstruções falsas.

Apolo

Após conceber naturalmente um filho durante a pandemia de COVID-19, o casal transgênero Isis e Lourenzo inicia uma jornada pelo Brasil em busca de algo incomum: um pré-natal respeitoso e especializado. Ao mesmo tempo, seguem na luta diária, dentro e fora de casa, pelos direitos de sua família no país que mais mata pessoas trans no mundo.

Mãe fora da caixa

Manu é uma mulher bem-sucedida com uma rotina agitada que não permite imprevistos. Ela acredita ter tudo sempre sob controle, até a chegada de sua primeira filha.