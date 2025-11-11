Cinema: Truque de mestre e outras novidades nesta semana

As principais salas de cinema do país recebem nesta quinta-feira, dia 13 de novembro, diversas novidades. Entre os destaques está o longa Truque de Mestre: o 3º ato. Confira abaixo as estreias da semana:

Truque de Mestre: O 3º Ato

Os quatro cavaleiros retornam com novos truques alucinantes.

Sombras no Deserto

Uma versão da história da infância de Jesus contada sob um olhar diferente, com uma pegada de horror.

O Bad Boy e Eu

A determinada líder de torcida e o esnobe jogador principal do time de futebol americano da escola se encontram. No entanto, a linda história de amor acaba por afetar os sonhos profissionais dos dois.

Eddington

A pequena cidade do Novo México enfrenta a pandemia de covid-19 enquanto a cidade se transforma em caos da noite para o dia.

(Des)controle

Uma escritora vive uma crise criativa graças à sobrecarga do trabalho e da família. Buscando alívio na bebida, a mulher acaba se perdendo para o alcoolismo.

Corações Jovens

Um jovem de 14 anos se apaixonada pelo vizinho adolescente, mas está confuso sobre seus sentimentos. Diante da vergonha, das dúvidas e do medo, o menino decide provar para o amigo que merece seu amor e coração.

Meu Pior Vizinho

Dois vizinhos dão início a uma briga sem precedentes por entre as finas paredes de seus apartamentos. Entre artimanhas barulhentes e táticas irritantes, os dois acabam criando uma conexão única.

A Epifania

A Epifania fala sobre o rigoroso e objetivo policial (Sylvester Stallone) que está bem próximo da aposentadoria, mas, antes, ele precisará caçar um serial killer de Filadélfia.

Querido Trópico

Em Querido Trópico, Ana María, uma imigrante colombiana grávida, se torna cuidadora de Mercedes, uma mulher rica que enfrenta o devastador avanço da demência. Na vibrante Cidade do Panamá, as duas mulheres, de mundos completamente diferentes, encontram-se em uma conexão inesperada e transformadora.

Querido Mundo

Querido Mundo se passa em uma cidadezinha pequena no Rio de Janeiro, onde Elsa e Oswaldo, dois vizinhos, ficam presos nos escombros de um prédio abandonado e vivem coisas engraçadas juntos.

A quem eu pertenço

Aicha vive no norte da Tunísia com o marido e o filho mais novo. A família vive angustiada desde a partida dos filhos mais velhos, Mehdi e Amine, para a guerra. Quando Mehdi inesperadamente volta para casa com uma esposa grávida, algo sombrio emerge na região, ameaçando toda a aldeia.

Lar

Em um mundo onde o conceito de família está em constante transformação, o filme revela o cotidiano de três famílias LGBTIAPN+ através do olhar sensível de seus filhos. Enquanto estes jovens navegam entre desafios e alegrias, o diretor entrelaça sua própria história de busca por identidade e pertencimento.

Make a girl

Em um futuro onde robôs domésticos são comuns, o jovem gênio da robótica Akira decide criar a sua parceira ideal. Ele dá vida à namorada artificial N°0, que passa a sentir e demonstrar emoções. Mas com o tempo ela se questiona: seus sentimentos por Akira são reais ou programados?