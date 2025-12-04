Cinema: Five Nights At Freddy’s 2 e outras novidades nesta quinta (4/12)

As principais salas de cinema do país recebem nesta quinta-feira, dia 4 de dezembro, diversas novidades. Entre os principais destaques está a sequência Five Nights At Freddy’s 2. Confira abaixo as novidades:

Five Nights At Freddy’s 2

Um ano se passou desde o pesadelo trágico no restaurante Freddy Fazbear’s Pizza. Enquanto o vigia noturno Mike e a policial Vanessa escondem a verdade da irmã de 11 anos de Mike sobre o destino dos animatrônicos, a jovem Abby recebe um chamado dos terríveis brinquedos.

Eternidade

Após a morte, todas as almas tem uma semana para decidir onde (e com quem) querem passar a eternidade. Quando Joan falece, ela é confrontada com uma decisão impossível: escolher entre seu marido ou seu primeiro amor.

D.P.A. 4 – O Fantástico Reino de Ondion

Mel e Zeca encaram uma mega, hiper, superperigosa missão em busca de Max, que sumiu misteriosamente. Eles desconfiam que o amigo foi levado para o reino mágico de Ondion por Juks e conseguem chegar lá através do portal do apartamento 333 do Prédio Azul. Em um colorido mundo lúdico com duendes, floresta encantada, castelo, flores falantes, frutas malabaristas, barracas mágicas e biscoitos que flutuam, os detetives precisam decifrar enigmas perigosos para libertar o colega.

Reedland – Um crime obscuro

Quando o cortador de junco Johan descobre o corpo sem vida de uma menina em suas terras, ele é tomado por um ambíguo sentimento de culpa. Enquanto cuida da neta, ele parte em uma jornada para rastrear o mal.

Foi Apenas um Acidente

Um mecânico marcado emocionalmente por sua prisão há alguns anos esbarra ocasionalmente com o seu suposto torturador. Determinado a se vingar do sujeito, ele busca ajuda para descobrir se o homem é, de fato, o agente estatal que o torturou.

Soldado de Chumbo

Um ex-veterano e soldado americano é recrutado para uma missão complicada, na qual retorna ao culto do qual fez parte para derrubar seu líder e suas ideias perigosas.

Twinless

Após perder o seu irmão gêmeo, Roman (Dylan O’Brien) resolve se juntar a um grupo de pessoas que também perderam a sua outra metade. No local, ele conhece Dennis (James Sweeney), e aos poucos os dois constroem uma intensa amizade.

Cyclone

Uma operária aspirante a dramaturga precisa enfrentar um aborto clandestino na década de 1920 enquanto sonha com um futuro brilhante e uma bolsa de estudos em Paris.

3 Atos de Moisés

Após superar a pobreza, o racismo e a homofobia, Moisés se tornou um dos maiores pianistas do mundo. Agora, após anos se desenvolvendo na Europa, ele retorna ao Brasil para que seus pais possam assisti-lo ao vivo pela primeira vez.

Eternal Return

Cass é uma jovem mulher que renunciou ao amor. Quando conhece o cartógrafo Virgil, sua vida parece prestes a mudar, já que o obstinado rapaz irá, junto com seu parceiro de trabalho Malcolm, voltar no tempo para reacender a chama de Cass para a paixão.