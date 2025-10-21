Cinema: Estreias da semana tem terror, animação e drama

Esta quinta-feira, 23 de outubro de 2025, promete agitar as salas de cinema com uma leva de lançamentos que exploram diversos gêneros, do drama romântico ao terror clássico e sequências de sucesso. Destaques incluem o terror de Guillermo del Toro, uma adaptação de mangá aclamado e uma biografia aguardada sobre um ícone brasileiro.
Destaques Internacionais e Grandes Nomes
Um dos lançamentos mais aguardados é a releitura de um ícone do terror, Frankenstein, dirigido pelo visionário Guillermo del Toro e estrelado por um elenco de peso com Oscar Isaac, Jacob Elordi e Mia Goth. O filme promete dar vida ao experimento monstruoso de um cientista brilhante com a estética única do diretor.
Para os fãs de cultura pop e animação, chega aos cinemas Chainsaw Man – O filme: O Arco da Reze (título original: Gekijouban Chainsaw Man: Reze-hen), uma produção de ação e aventura baseada no aclamado mangá.
O drama romântico também tem seu espaço com Se Não Fosse Você (Regretting You), dirigido por Josh Boone (A Culpa é das Estrelas). O filme, com Allison Williams, Mckenna Grace e Dave Franco no elenco, acompanha o drama de uma mãe que, após um acontecimento trágico, tenta impedir que a filha siga o mesmo destino.
Comédia e Aventura
Quem busca risadas pode optar pela comédia Quando o Céu se Engana (Good Fortune), com direção e atuação de Aziz Ansari, que contracena com Seth Rogen e Keanu Reeves. A trama inusitada mostra um anjo trocando o corpo de dois amigos com estilos de vida opostos: um trabalhador azarado e um ricaço de Hollywood.
Para o público familiar, a animação Frankie e os Monstros (Stitch Head) traz uma aventura de comédia sobre o jovem monstro Stitch Head, que encontra amor e fama em um Show de Horrores.
Outros títulos de destaque que chegam às telonas incluem:
- Mortal Kombat II: A sequência de ação, artes marciais e fantasia dirigida por Simon McQuoid, que retorna com Karl Urban, Lewis Tan e Joe Taslim.
- A Meia-Irmã Feia (Den stygge stesøsteren): Uma comédia de terror que acompanha a meia-irmã de Cinderela, que vive em um reino obcecado por beleza e luta para ser a mais bela do local.
- Pai do Ano (Goodrich): Uma comédia dramática estrelada por Michael Keaton, que tem sua vida virada de cabeça para baixo ao ter que cuidar sozinho de seus filhos gêmeos enquanto a esposa está em reabilitação.
Produções Nacionais
O cinema nacional marca presença com dois importantes lançamentos:
- Mauricio de Sousa: O Filme: Uma biografia emocionante (Biopic, Drama) que explora a vida do criador da Turma da Mônica. O filme é dirigido por Pedro Vasconcelos e Rafael Salgado, com Mauro Sousa, Elizabeth Savalla e Thati Lopes no elenco.
- 3 Atos de Móises: Um documentário inspirador sobre o pianista Moisés, que superou pobreza, racismo e homofobia para se tornar um dos maiores do mundo. O filme acompanha seu retorno ao Brasil para que seus pais o assistam ao vivo pela primeira vez.
- #SalveRosa: Um suspense/terror nacional dirigido por Susanna Lira, que traz Klara Castanho no papel de uma influenciadora de 13 anos intensamente controlada pela mãe protetora, em uma busca por segredos familiares após um desmaio na escola.