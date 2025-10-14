Cinema: Confira as principais estreias desta semana (16/10)

Publicidade

As principais salas de cinema do país recebem várias novidades nesta quinta-feira, dia 16 de outubro. Confira abaixo as estreias programadas:

A palavra

A história bíblica de Eliseu e Elias nos dias de hoje e tem como palco o sertão Pernambucano. Personagens do Antigo Testamento são envolvidos em dilemas do Brasil atual, como esquemas de corrupção, jogos de intrigas e ambição.

O telefone preto 2

Enquanto Finn, agora com 17 anos, tenta lidar com a vida após o cativeiro, sua irmã Gwen, de 15 anos, começa a receber ligações em seus sonhos através do telefone preto — e a ter visões perturbadoras de três garotos sendo perseguidos em um acampamento de inverno chamado Alpine Lake. Decidida a resolver o mistério e acabar com o tormento, Gwen convence Finn a visitar o local durante uma tempestade. Lá, ela descobre uma ligação devastadora entre O Pegador e a própria história de sua família.

O bom bandido

Jeffrey Manchester é um criminoso carismático que, durante sua fuga da polícia, encontra um esconderijo pouco habitual: o telhado de uma loja de brinquedos. No local, ele adota outra identidade e se envolve com uma funcionária, iniciando um relacionamento tão improvável quanto arriscado. No entanto, quando os segredos do passado começam a vir à tona, os dois precisam enfrentar escolhas que poderão transformar completamente o rumo de suas vidas.

Entre penas e bicadas

Criada entre galinhas e protegido por sua mãe adotiva e sua irmã, a pequena águia Pena Dourada acredita que não pode voar. Determinado a provar seu valor e descobrir a verdade, ele parte com sua irmã para Bird City, onde pretende solucionar o mistério de seu nascimento e enfrenta escolhas que definirão seu futuro e o seu verdadeiro lugar no mundo.

O retrato de Norah

Nader é o novo professor de uma aldeia remota na Arábia Saudita. Artista no sigilo, pois expressões artísticas estão banidas no país, ele conhece Norah, que o inspira a voltar a pintar, e incentiva a jovem a buscar a liberdade.

Detetive Conan: O pentagrama de milhões de dólares

Em Hakodate, Kaito Kid anuncia o roubo de duas espadas ligadas ao tesouro secreto da família Onoe, despertando a atenção de Conan e Heiji, que participam de um torneio de kendo. Entre confissões amorosas atrapalhadas, rivalidades e perseguições, o mistério se intensifica quando um assassinato é descoberto e um espadachim mascarado entra em cena.

Eu e meu avô Nihonjin

Noboru é um menino de 10 anos, descendente de japoneses, que recorre ao avô para investigar a história da família. Apesar de sempre ter evitado falar do passado, Hideo acaba aceitando se abrir para o neto e assim Noboru descobre ter um tio que nunca conheceu.

Uma mulher diferente

Katia é uma documentarista brilhante de 35 anos que demonstra uma abordagem única para seus relacionamentos, todos mais ou menos caóticos. A participação em um novo trabalho finalmente a leva a aceitar suas diferenças, assimilando uma revelação que abala sua vida já complicada.

The mastermind

Em um canto tranquilo de Massachusetts, por volta de 1970, o carpinteiro desempregado JB Mooney se torna ladrão de arte amador e planeja seu primeiro grande assalto. No entanto, quando tudo sai dos trilhos, sua vida começa a desmoronar.

Conselhos de um serial killer aposentado

Um escritor em crise criativa faz amizade com um serial killer aposentado, que vira seu terapeuta conjugal e consultor para um novo projeto. No entanto, a esposa do autor começa a desconfiar que ela pode ser um alvo.

Nó

Glória se separa e se muda com suas três filhas para um prédio no centro de Curitiba. Com condições financeiras difíceis e ameaçada pelo ex-marido que pede a guarda integral das garotas, Glória tem que disputar uma vaga de supervisora com sua melhor amiga na fábrica onde trabalha. O processo transforma Glória e suas relações.

O Último Rodeio

Um ex-montador de rodeio aposentado arrisca tudo para salvar o neto de um tumor agressivo e se candidata para uma competição desafiadora em busca do dinheiro necessário para isso.

Traição Entre Amigas

Penélope e Luiza se tornam grandes amigas após se conhecer num curso de teatro. Apesar de personalidades opostas, as duas se complementam perfeitamente. A amizade das duas é posta à prova, porém, quando Penélope beija o namorado de Luiza num festa.

O Sítio

Ao precisarem fugir para a casa no campo, La Quinta acompanha a família de Rudi e Silvia, ao lado de seus filhos Martín, Federico e Silvina, em um momento que deveria ser de paz.