Cinema: Confira as estreias desta semana (30/10)

As principais salas de cinema do país recebem diversas novidades nesta quinta-feira, dia 30 de outubro. Confira abaixo as estreias que prometem agitar as grandes telas pelo país:

O Natal da Patrulha Canina

Quando o Papai Noel fica doente, Rubble intervém para resgatar o espírito natalino enquanto tenta impedir o plano furtivo do prefeito Humdinger de roubar os presentes de todos.

Springsteen: Salve-me do Desconhecido

Um retrato de uma das lendas do rock americano, o cantor e compositor Bruce Springsteen e sua jornada criativa em torno da criação de seu sexto álbum de estúdio Nebraska.

Bom Menino

Todd e seu cãozinho fiel Indy mudam-se para a casa antiga da família. Indy, porém, descobre que o novo lar é assombrado por forças sobrenaturais malignas que ameaçarão seu dono e companheiro humano.

Terror em Shelby Oaks

Na busca obstinada por sua irmã desaparecida, uma mulher recebe uma misteriosa fita com fortes indícios de que a jovem está viva.

Sonhos

Um jovem bailarino mexicano passa por dias de sofrimento para atravessar a fronteira dos Estados Unidos e seguir seus sonhos na dança, além de encontrar a socialite com quem se relacionava. No entanto, o casal enfrenta um grande drama por conta das diferenças.

Enterre Seus Mortos

Um homem que trabalha na retirada de animais atropelados, é forçado a violar as regras de seu trabalho e, por algum motivo, a cidade em que vive é alastrada pelo caos.

A Própria Carne

Ao fugirem da Guerra do Paraguai, três soldados encontram refúgio em uma casa no meio da fronteira. Ao conhecer com detalhes os segredos macabros do fazendeiro e da jovem que o receberam tão bem, a vida deles toma um destino ainda mais terrível do que aquele vivido na guerra.

O Coreto

Tina é uma jovem do campo com o sonho de publicar seu livro. Vivendo com a avó e a irmã na zona rural de Guararema, ela encontra na cultura local e no tradicional coreto da cidade uma forma de arrecadar fundos para tornar seu sonho realidade.

A Memória do Cheiro das Coisas

Um veterano de guerra português é obrigado a viver num lar para idosos. Lá, ele aba conhecendo Hermínia, uma cuidadora negra que o leva a confrontar seu passado e as consequências políticas do colonialismo.

Sílvio Santos Vem Aí

Uma jornalista e publicitária é convocada para trabalhar com Silvio Santos após o apresentador surpreendentemente se candidatar à presidência. O convívio entre os dois gera embates, descobertas e uma parceria inusitada enqunto Marília mergulha na vida pessoal do comunicador e nos bastidores do programa de auditório de extremo sucesso.

Rejeito

Documentário que acompanha a luta da população contra o descaso do Governo após os rompimentos de barragens em Minas Gerais.

Amor Apocalipse

Quando um homem com ansiedade climática resolve encomendar uma lâmpada solar terapêutica, se apaixonar pela voz da assistência técnica do fornecedor não estava dentro de seus planos.

Delírio

Masha muda-se com sua mãe Elisa para a casa da avó Dinia para cuidar da idosa que sofre de demência. No meio de um mistério sobre o suposto pai morto de Masha, as três mulheres começam a sentir uma presença estranha e fantasmagórica dentro da casa que ninguém consegue ver.

Novembro

Novembro de 1985. Presos em um banheiro por mais de 27 horas durante a tomada do Palácio da Justiça da Colômbia, guerrilheiros, juízes e cidadãos civis encaram algo mais violento do que balas: suas próprias convicções — ou o colapso delas. Fora, o caos. Dentro, uma nação à beira do precipício.

O prazer é meu

Antonio se dedica a vender maconha e estabelece conexões com pessoas que conhece em aplicativos, roubando dinheiro delas depois. A convivência conflituosa com a mãe e as confusões que geram seus múltiplos encontros o impulsionam rumo ao sul para tentar a sorte em outro lugar.

O filho de mil homens

Crisóstomo é um pescador solitário que tem o sonho de ter um filho. Sua vida muda quando ele encontra um órfão que decide acolher. Em uma tentativa de fugir de sua própria dor, Isaura cruza o caminho dos dois, e, em seguida, um jovem incompreendido também se conecta com eles.

Brincando com fogo

Pierre tem 50 anos e é pai solteiro de dois filhos. Louis, o caçula, está prestes a sair de casa para estudar em Paris. Fus, o mais velho, vive cada vez mais recluso e, fascinado por violência, se envolve em grupos de extrema direita totalmente opostos aos valores de seu pai. Entre eles há amor e ódio, até que uma tragédia muda tudo.